Rossetti è il nuovo attaccante dell'US Livorno

2 Febbraio 2024

Rossetti è il nuovo attaccante dell’US Livorno

Livorno 2 febbraio 2024 – Rossetti è il nuovo attaccante dell’US Livorno

L’Unione Sportiva Livorno 1915 comunica di aver tesserato il calciatore Simone Rossetti, attaccante, classe 1997, nella prima parte di questa stagione in Serie C (girone A) con il Novara, dove ha messo insieme 13 presenze (8 da titolare) e 2 gol in campionato.

Rossetti, cresciuto nel settore giovanile del Bologna, ha iniziato la sua carriera in Serie D prima con il Castiadas e poi con il Mezzolara (12 gol in 32 partite). In seguito ha giocato per sei anni e mezzo in Serie C con le maglie di Virtus Francavilla, Imolese, Modena, Matelica, Novara (6 gol da nuovo acquisto nel girone di ritorno), Renate, Taranto e ancora Novara in questa stagione.

