Rotary Mascagni, un concerto jazz a favore della scuola

19 Aprile 2023

Livorno 19 aprile 2023

Proseguono le iniziative benefiche del Rotary Club Livorno Mascagni in favore dei più piccoli. Questa volta, ad essere protagonisti del bel gesto, sono i bambini dell’Istituto comprensivo di Pianello D’Ostra, una struttura da ripristinare post alluvione per migliorare la funzionalità e renderla un luogo più sicuro e idoneo ad ospitare l’attività scolastica.

Per far questo il Club, in collaborazione con il Rotary Club Senigallia, ha organizzato un evento di beneficenza in programma per sabato 22 aprile alle 18.30 negli spazi del Museo di storia naturale del Mediterraneo.

Ad animare la serata, un concerto jazz del Trio Pellegrini e un light buffet.

Il trio, composto da Chiara Pellegrini alla voce, Andrea Pellegrini al piano e Nino Pellegrini al contrabbasso, presenterà un repertorio vario tratto dal Songbook americano, le migliori canzoni standard rese famose dalle grandi cantanti del jazz, Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan, Carmen McRae, Billie Holiday, con divagazioni nel repertorio della bossa nova, genere brasiliano legato a doppio filo alle armonie e alle forme del jazz nord americano.

Chiara Pellegrini è una cantante toscana diplomata in canto jazz presso il Prima Claus Conservatorium di Groningen, in Olanda.

Ha vissuto per molti anni all’estero ed è rientrata nel 2020 nella sua città natale, Livorno, per continuare le proprie attività artistiche e didattiche.

«Il Rotary International – spiega la presidente del Rotary Mascagni Maria Crysanti Cagidiaco – ha tra i suoi fondamenti quello di rendersi disponibile per il benessere delle comunità. I volontari del Rotary ad esempio, sono una task force che si mobilità durante le calamità.

A volte bastano anche gesti più semplici per far sentire la propria vicinanza a chi ne ha bisogno, per questo dopo l’alluvione che ha interessato le Marche, abbiamo contattato il Distretto per capire come potevamo essere utili.

Passata l’emergenza si sono contati i danni e ci è stato proposto di fornire un aiuto concreto nell’opera di ricostruzione.

Molti Club ci avevano sostenuto quando Livorno ne ha avito bisogno, così abbiamo deciso di organizzare questa raccolta fondi destinata a mettere in sicurezza una scuola elementare. Anche questo è fare Rotary». I biglietti sono acquistabili alla Gioielleria Martignetti in via Marradi, 57.

