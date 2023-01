Home

15 Gennaio 2023

Livorno 15 gennaio 2023 – Rotatoria della Cigna, Mr Green la pulisce dai rifiuti

Continua l’opera di volontariato per la pulizia dell’ambiente di Francesco (Mr Green), ieri mattina con la sua bicicletta dotata di carretto per trasportare i rifiuti raccolti, si è recato alla rotatoria della Cigna in via degli Acquedotti e impiegando alcune ore del suo tempo libero ha ripulito dai rifiuti il fossato che circonda l’area verde al centro della strada raccogliendo circa quattro chili di rifiuti.

