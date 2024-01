Home

Rotatoria di Montenero, lavori idrici: interruzione erogazione acqua per alcune utenze

23 Gennaio 2024

23 Gennaio 2024

Rotatoria di Montenero, lavori idrici: interruzione erogazione acqua per alcune utenze

Livorno 23 gennaio 2024 – Rotatoria di Montenero, lavori idrici: interruzione erogazione acqua per alcune utenze

Nel corso dei lavori programmati dal Comune di Livorno alla rotatoria di Montenero, giovedì 25 gennaio dalle ore 8.30 alle ore 14 circa, sarà necessario sostituire la condotta idrica.

Per consentire i lavori, che rientrano nel piano degli interventi per sostituire a Livorno le vecchie tubazioni in fibrocemento, sarà interrotta l’erogazione idrica in via di Montenero nel tratto compreso tra via Campo a Lupo e la chiesa dell’Apparizione.

Al ripristino del servizio potranno verificarsi lievi fenomeni di torbidità dell’acqua che andranno a scomparire col passare delle ore.

ASA informa che se, per avverse condizioni meteo o eventuali imprevisti, non fosse possibile eseguire l’intervento, potrà essere posticipato a data da destinarsi.

