Home

Cronaca

Rottura tubatura Asa a Livorno, in corso intervento di riparazione

Cronaca

18 Luglio 2023

Rottura tubatura Asa a Livorno, in corso intervento di riparazione

Livorno 18 luglio 2023 – Rottura tubatura Asa a Livorno, in corso intervento di riparazione

Asa informa che, questa mattina, si è verificata una rottura della tubazione in fibrocemento DN100 in viale Mameli, tra via Marradi e via Paganucci nel Comune di Livorno. La rottura ha causato interruzione dell’erogazione idrica.

È in corso l’intervento ASA SpA per la riparazione della tubazione, il completamento dei lavori è previsto per il pomeriggio di oggi, 18 luglio 2023.

Al ripristino dell’erogazione dell’acqua potranno verificarsi fenomeni di torbidità che andranno a scomparire con il passare delle ore.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin