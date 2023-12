Home

Roulotte ai Tre Ponti, una già rimossa e l’altra è in programma

9 Dicembre 2023

Livorno 9 dicembre 2023 – Roulotte ai Tre Ponti, una già rimossa e l’altra è in programma

Il consigliere comunale Alessandro Perini (FdI) in merito allo sgombero del parcheggio di viale della Libertà dichiarava in un comunicato con tanto di foto e video allegate: “Il maxi-blitz è stato una maxi-messinscena: camper e roulotte in viale della Libertà sono stati fintamente smantellati, in realtà il problema è stato solamente spostata in un altro parcheggio.

L’amministrazione ha annunciato il successo del “blitz” organizzato per smantellare il campeggio abusivo di viale della Libertà. In realtà gli stessi identici caravan, camper e roulotte sono immediatamente ricomparsi al parcheggio dei Tre Ponti”.

La roulotte azzurra è stata rimossa il 6 dicembre e per martedì 12 è prevista la rimozione dell’altra da parte della Municipale

