Roulotte auto e scooter, rimossi 14 mezzi abbandonati nei quartieri nord

10 Novembre 2023

Livorno 10 novembre 2023 – Roulotte auto e scooter, rimossi 14 mezzi abbandonati nei quartieri nord

Nonostante i numerosi interventi legati alle avverse condizioni meteo, la Polizia Municipale ha organizzato, anche nei primi giorni di novembre, appositi servizi antidegrado al fine di rimuovere i veicoli fuori uso abbandonati sulla pubblica via.

I rottami individuati sul territorio ,anche grazie alle preziose segnalazioni dei cittadini; vengono inseriti in appositi elenchi divisi in nord, centro e sud in modo da garantire interventi uniformi su tutto il territorio comunale.

Dal 2 novembre al 09 novembre sono stati rimossi :

11 rottami di veicoli a motore a due ruote, 2 autovetture fuori uso ed una roulotte in stato di abbandono.

Le vie interessate dagli interventi a favore del decoro e della fruizione delle strade sono state:

Via del Marzocco, Via P.Pisana, Via di Popogna, Via del Crocino, Viale Petrarca, Via della Padula e Via Guadalajara.

