12 Settembre 2023

Piombino (Livorno) 12 settembre 2023 – Rovista in una borsa ad una pompa di benzina e asporta 500 euro, denunciata una 62enne

I Carabinieri del Comando Stazione Piombino hanno denunciato a piede libero una 62enne piombinese gravemente indiziata di furto aggravato avvenuto presso un distributore di benzina.

Secondo la ricostruzione dei militari, la donna, fermatasi per fare rifornimento di carburante, avrebbe notato una borsa su una colonnina ed avrebbe rovistato all’interno. Trovato un portafogli, si è allontana dalla colonnina, verosimilmente per verificarne indisturbata il contenuto, per poi riposizionare il tutto dove l’aveva trovato ad eccezione di 500 euro che erano custoditi nel portafogli.

Il proprietario della borsa, accortosi della dimenticanza, è tornato subito indietro a recuperarla e, accortosi dell’ammanco, ha denunciato il tutto ai carabinieri di Piombino che hanno rapidamente ricostruito i fatti.

Oltre all’evidente mancanza di senso civico, essendo palesemente un oggetto dimenticato e non abbandonato ed essendoci tutti gli elementi per risalire rapidamente al proprietario tra cui i documenti, per la 62enne è scattata la denuncia all’A.G. di Livorno per furto aggravato.

