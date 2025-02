Livorno 25 febbraio 2025 RSA, PCI: “Assistenza anziani di fatto quasi completamente nelle mani del privato serve inversione di tendenza”

“L’aumento della retta giornaliera paventato in questi giorni dai gestori delle RSA toscane preoccupa ma non sorprende.

Quel che dovrebbe sorprendere e far riflettere, invece, è come l’assistenza agli anziani sia di fatto quasi completamente in mano al privato, evidente segno di una mercificazione della salute e dell’assistenza, che ormai interessa il welfare da molti anni.

Secondo i dati dell’Annuario statistico 2023 del SSN, in Toscana la presenza di Strutture territoriali accreditate dal 1998 al 2021 è aumentata dal 50 al 70%, a dimostrazione di una conquista da parte del privato di una consistente fetta di un bene pubblico: la salute.

Ci aspetteremmo che a fronte delle dichiarazioni circa la difesa della sanità pubblica, ribadite anche nelle ultime ore dal Presidente Giani, si cominciasse a parlare di una inversione di tendenza con la ripubblicizzazione di questo importante settore del welfare, pensando poi alla messa in discussione dello stesso modello fordista di assistenza.

Tornare progressivamente a una gestione pubblica in questo ambito dovrebbe essere un obbligo morale e politico che potrebbe restituire valore alle parole”.

Paolo Alessio Annale

Referente Sanità e Welfare PCI Regione Toscana