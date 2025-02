Home

Cronaca

17 Febbraio 2025

Livorno 17 febbraio 2025 Ruba 100 euro di prodotti alimentari, denunciata

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno denunciato a piede libero una signora sulla cinquantina, di origini laziali, gravemente indiziata di furto commesso all’interno di un noto supermercato labronico.

Secondo la ricostruzione condotta dai carabinieri, la signora si sarebbe introdotta all’interno del negozio in cui si sarebbe appropriata di vari prodotti alimentari ammontanti a circa 100 euro, cercando di uscire facendo perdere le proprie tracce.

Tuttavia grazie al contributo fornito dal personale in servizio all’interno dell’esercizio, che ha potuto fare riferimento alla presenza capillare delle pattuglie dell’Arma sul territorio, è stato possibile – a seguito di un celere intervento dei carabinieri presso il negozio – riuscire ad individuare e bloccare la sospetta autrice del furto in flagranza del reato, sorpresa ancora in possesso dei generi alimentari appena asportati e che sono pertanto stati restituiti al responsabile del negozio.

La cinquantenne è stata invece denunciata in stato di libertà all’AG competente di Livorno per furto.