Home

Cronaca

Ruba 13 euro dalla cassetta delle offerte della chiesa, 42enne in carcere

Cronaca

30 Luglio 2021

Ruba 13 euro dalla cassetta delle offerte della chiesa, 42enne in carcere

Livorno 30 luglio 2021 – Ruba 13 euro dalla cassetta delle offerte della chiesa, 42enne in carcere

Verso le ore 16.55 di ieri, le volanti della polizia intervenivano in viale Italia presso la Chiesa di San Jacopo in Acquaviva su richiesta del parroco per un furto in atto.

Il reo successivamente identificato per F.G. nato nel 1979 (pluripregiudicato in SDI) veniva rintracciato all’esterno della Chiesa dove il parroco lo aveva seguito senza perderlo di vista

Il soggetto aveva forzato la cassetta delle offerte asportandone il contenuto di circa 10/15€.

A seguito di perquisizione personale l’uomo veniva trovato in possesso di mazzetta, cacciavite, scalpello, tenaglie e 13 € in monete; il tutto veniva debitamente sequestrato.

Il presunto reo veniva tratto in arresto ex art. 625 c.p. e su disposizione del Pubblico Ministero di turno associato in carcere.

Si precisa inoltre che a carico dell’uomo risultava in banca dati SDI un rintraccio inserito dalla Div. Anticrimine di Milano datato 16/06/2021 per notifica di foglio di via dal comune.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin