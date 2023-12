Home

Cronaca

Ruba 750 euro di prodotti dal supermercato, denunciato 45enne

Cronaca

28 Dicembre 2023

Ruba 750 euro di prodotti dal supermercato, denunciato 45enne

Livorno 28 dicembre 2023 – Ruba 750 euro di prodotti dal supermercato, denunciato 45enne

I Carabinieri della Stazione di Ardenza, al termine di alcuni accertamenti, hanno denunciato un 45enne di origini tunisine. L’uomo annovera già a suo carico diverse segnalazioni di polizia, poiché gravemente indiziato di furto in un supermercato.

I militari sono intervenuti a seguito della segnalazione degli addetti alla vigilanza dell’esercizio commerciale che avevano notato il 45enne tentare di guadagnare l’uscita attraverso le casse automatiche accodandosi ad un altro cliente che aveva regolarmente pagato, con un carrello contenente diverse bottiglie di alcolici. Una volta bloccato ed identificato, i militari hanno constatato che l’uomo si era appropriato di merce per un valore di 750 euro.

La refurtiva è stata recuperata e prontamente restituita agli aventi diritto mentre per il 45enne è scattata la denuncia in stato di libertà per furto.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin