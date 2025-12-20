Home

Livorno 21 dicembre 2025 Ruba 800 euro di cosmetici e apparecchi elettronici al supermercato, arrestata

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Livorno, a seguito di intervento eseguito in un supermercato cittadino, hanno tratto in arresto una 40enne, gravata da numerosi precedenti anche specifici, per furto aggravato.

Secondo la ricostruzione dei Carabinieri, la donna, approfittando del particolare affollamento della fascia oraria pomeridiana, si sarebbero aggirata tra gli scaffali ed avrebbero prelevato dagli espositori di merce di varia natura, tra i quali dispositivi elettronici e cosmetici, e riposta all’interno di borse per la spesa, utilizzando, per dileguarsi senza pagare alcunché, la barriera di ingresso, oltrepassandola nel momento in cui altri clienti entravano. Il responsabile della sicurezza, avendo notato l’anomala dinamica, l’ha bloccata ed ha avvisato il 112. Il tempestivo intervento dei militari ha consentito di rinvenire in suo possesso merce del valore commerciale di circa 800 euro, restituita immediatamente all’avente diritto. La donna è stata dichiarata in arresto ed espletate le formalità di rito, in ottemperanza alle disposizioni dell’AG di Livorno competente, è stata ristretta agli arresti domiciliari ed il Giudice del Tribunale labronico ha convalidato l’operato dei carabinieri.