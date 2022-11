Home

Provincia

Cecina

Ruba 84 pancali di legno dal Centro Commerciale. Denunciato 50enne di Latina.

Cecina

7 Novembre 2022

Ruba 84 pancali di legno dal Centro Commerciale. Denunciato 50enne di Latina.

Cecina (Livorno) 7 novembre 2022 – Ruba 84 pancali di legno dal Centro Commerciale. Denunciato 50enne di Latina.

Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Stazione di Cecina hanno denunciato un 50enne residente in provincia di Latina poiché gravemente indiziato di essersi impossessato di ben 84 pancali (pallet) in legno di proprietà del negozio “Risparmio Casa” ubicato nel centro commerciale denominato “Corte Aquerta”.

Il 50enne, un autotrasportatore, dopo aver effettuato le giornaliere consegne, prima di rientrare in casa, si era fermato nelle pertinenze del citato esercizio commerciale e con l’ausilio di un transpallet aveva caricato nel furgone 28 pancali.

Alcuni giorni dopo, all’incirca alla stessa ora, con analogo “modus operandi” ne caricava ben 56.

Credendo di passare inosservato, il 50enne pontino non si era accorto della presenza delle telecamere di videosorveglianza del negozio.

E così, dopo la formalizzazione della denuncia da parte dei titolari del negozio, i militari si sono messi subito al lavoro e dopo diversi accertamenti, indagini e riscontri sono arrivati a dare un’identità all’autotrasportatore.

Le telecamere di sorveglianza, oltre a riprendere le azioni del soggetto, hanno, altresì, consentito di visualizzare la targa del furgone e, grazie anche al sistema di videosorveglianza del Comune di Cecina, i militari hanno acclarato che il veicolo in questione aveva imboccato la Variante Aurelia in direzione sud, ove i carabinieri competenti per territorio sono riusciti ad intercettarlo e a recuperare la refurtiva, il cui valore complessivo è di circa 1000 euro.

Adesso il 50enne dovrà rispondere all’Autorità Giudiziaria del reato di furto aggravato poiché commesso su cose esposte per necessità alla pubblica fede.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin