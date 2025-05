Home

Ruba abbigliamento e aggredisce il titolare, arrestato un nordafricano e denunciato il complice connazionale

28 Maggio 2025

I Carabinieri del NORM di Piombino hanno arrestato un 44enne di origini nordafricane, regolare sul territorio, gravemente indiziato di rapina impropria e, nella medesima circostanza, denunciato il suo complice, un connazionale 24enne, per favoreggiamento.

L’uomo si sarebbe introdotto all’interno di un negozio di abbigliamento in via Torino per asportare maldestramente una giacca di jeans prelevandola dall’espositore ma è stato notato dal titolare del negozio che ha tentato di fermarlo all’esterno del negozio, mentre tentava di guadagnarsi la fuga omettendo di pagare. In tale frangente però l’uomo avrebbe assunto un atteggiamento violento per cercare di scappare con la refurtiva, aggredendo il titolare, che riusciva comunque a recuperare la propria merce, nonostante un complice del ladro lo avesse ostacolato attivamente, trattenendolo il più possibile per agevolare la fuga dell’altro. Dopo la colluttazione il 44enne è stato definitivamente bloccato dai carabinieri che nel frattempo erano stati allertati e che lo hanno intercettato e arrestato.

L’arresto è stato convalidato dal locale GIP, che ha disposto per l’indagato la misura cautelare degli arresti domiciliari.

Il suo complice, identificato, è stato invece denunciato in stato di libertà per favoreggiamento.