Ruba abbigliamento in un negozio in via Marradi, arrestato 20enne nordafricano 

12 Marzo 2026

I Carabinieri della Stazione di Ardenza, con il supporto dei colleghi del Nucleo Operativo e Radiomobile di Livorno hanno arrestato per resistenza e rapina impropria un ventenne di origini nordafricane, residente a Livorno, dopo che lo stesso era stato sorpreso all’interno di un noto esercizio commerciale zona via Marradi a rubare dei capi di abbigliamento.

In particolare, il predetto, nel corso della mattinata di due giorni fa, si sarebbe impossessato di vestiti per un valore commerciale intorno al centinaio di euro ma sarebbe stato visto dal personale di sicurezza del negozio che ha prontamente allertato una pattuglia di Carabinieri.

Gli uomini dell’Arma, giunti sul posto in tempi rapidi, hanno incontrato la pervicace resistenza del presunto ladro che, vistosi scoperto e costretto a restituire la merce sottratta, ha fin da subito agito con violenza nei confronti dei militari, adottando condotte ingiuriose e talvolta violente nel verosimile intento di evitare, invano, di essere accompagnato in caserma per la successiva attività di polizia giudiziaria.

La situazione è stata riportata alla normalità grazie al tempestivo intervento in supporto anche di un equipaggio della Sezione Radiomobile del Nucleo Operativo e Radiomobile di Livorno sempre presente in zona centrale in servizio esterno di pronto intervento, che ha consentito di avere la meglio sulla riottosità dell’uomo fermato. I Carabinieri, al termine dell’esatta ricostruzione della complessiva dinamica dei fatti, hanno informato l’Autorità Giudiziaria competente e quindi tratto in arresto l’uomo. A seguito di udienza di convalida per direttissima, celebrata ieri mattina di fronte al GIP presso il Tribunale di Livorno, l’arresto è stato convalidato.