Ruba al supermercato ma dimentica la bici e torna a riprenderla, denunciato e merce restituita

11 Giugno 2025

LIVORNO, 11 giugno 2025

Pensava di farla franca dopo aver rubato alcuni prodotti da un supermercato, ma è stato tradito dalla propria bicicletta, lasciata poco lontano. È quanto accaduto nel pomeriggio di ieri, domenica 9 giugno, intorno alle 17:20 in via Fagiuoli, dove un uomo è stato denunciato per furto dopo un intervento della Polizia di Stato – Sezione Volanti.

Secondo quanto ricostruito, l’uomo – un cittadino italiano del 1978 – si aggirava in modo sospetto tra gli scaffali del supermercato, attirando l’attenzione di una cassiera. Dopo aver prelevato diversi articoli, ha rapidamente attraversato il punto vendita dirigendosi verso l’uscita. Con un passo sempre più veloce, ha oltrepassato le casse senza pagare e si è dato alla fuga correndo per strada.

La dipendente, insieme a un collega, ha tentato di inseguirlo, ma ha perso le sue tracce dopo poche decine di metri, all’angolo della strada. La segnalazione alla centrale operativa ha permesso alla volante di intervenire in tempi rapidi.

Gli agenti sono riusciti a rintracciare l’uomo poco distante dal supermercato, proprio mentre cercava di recuperare la bicicletta lasciata sul posto. Fermato e identificato, l’uomo ha ammesso il furto e ha consegnato spontaneamente la refurtiva, risultata integra e rivendibile.

La merce rubata è stata riconsegnata al personale dell’attività commerciale, mentre il responsabile è stato denunciato in stato di libertà per furto.