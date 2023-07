Home

Cronaca

Ruba alimenti da un distributore automatico, denuncia e daspo per 24enne nordafricano

Cronaca

1 Luglio 2023

Ruba alimenti da un distributore automatico, denuncia e daspo per 24enne nordafricano

Livorno 1 luglio 2023

I Carabinieri del pronto intervento, in forza al Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia di

Livorno; hanno arrestato in flagranza di reato un 24enne di origini nordafricane, gravemente

indiziato di furto aggravato dall’uso della violenza.

A seguito di segnalazione da parte di un privato cittadino, pervenuta sul 112NUE; la Centrale

Operativa ha inviato la pattuglia in circolazione presso uno “shop” automatico h 24 di cibi e

bevande, dove erano state segnalate delle persone che, probabilmente con in mano un oggetto che

sembrava il sellino di una bici, stavano colpendo con violenza un distributore automatico per

accaparrarsi del contenuto.

I militari sono giunti prontamente sul posto e hanno sorpreso un giovane che, alla loro vista, ha

tentato di scappare, ma è stato bloccato dopo un breve inseguimento.

Sottoposto a controllo, è stato effettivamente trovato in possesso di alcune bevande e alimenti, nonché di 40 euro in contanti, il tutto verosimilmente provento di furto dal distributore.

I contanti e i prodotti sono stati restituiti al legittimo proprietario, mentre il ragazzo è stato arrestato.

A seguito di udienza presso la locale Procura, l’arresto operato dai Carabinieri è stato convalidato e

all’indagato è stato irrogato il divieto di dimora nel comune di Livorno.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin