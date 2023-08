Home

Cecina

1 Agosto 2023

Ruba all’interno di un’auto, tenta la fuga dalla caserma e ferisce un carabiniere. Arrestato un 27enne

Cecina (Livorno) 1 agosto 2023 – Ruba all’interno di un’auto, tenta la fuga dalla caserma e ferisce un carabiniere. Arrestato un 27enne

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Cecina hanno arrestato un uomo di 27 anni, originario dell’est Europa e con precedenti di polizia, perché gravemente indiziato di furto su un’auto in sosta, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni.

I militari, impegnati in un servizio di controllo del territorio, sono stati allertati dalla locale Centrale Operativa a cui era giunta una segnalazione, da parte di una cittadina, di movimenti sospetti vicino alla propria auto.

Al pronto sopraggiungere della pattuglia, l’uomo ha tentato inutilmente la fuga nelle vie limitrofe. Fermato e sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato in possesso di un’autoradio, un orologio ed effetti personali, tutti oggetti trafugati poco prima dall’auto in sosta ed immediatamente restituiti alla legittima proprietaria. Il 27enne, accompagnato in caserma per le formalità di rito, ha tentato di fuggire opponendo resistenza nei confronti dei militari e procurando ad uno di loro delle lievi lesioni.

Con l’accusa di furto su auto, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni, il giovane è stato dichiarato in arresto e tradotto presso la casa circondariale di Livorno.

Il Giudice del Tribunale labronico, nel convalidare l’arresto, ha disposto per il 27enne il divieto di dimora nella provincia di Livorno.

