15 Settembre 2025

Cecina (Livorno) 15 settembre 2025 Ruba attrezzature per 1200 euro, denunciato un 42enne dell'est Europa

All’esito di un’indagine scaturita dalla denuncia di furto di un’esercente, i Carabinieri della Stazione di Cecina hanno denunciato in stato di libertà un 42enne di origini dell’est Europa, gravemente indiziato di essere l’autore di un furto commesso all’interno di un grossista del centro cittadino.

La titolare, secondo la ricostruzione dei carabinieri, era stata messa in allarme dai vicini che avevano udito forti rumori provenire dal negozio durante l’orario notturno. La stessa quindi, recatasi a verificare, aveva accertato l’effettiva effrazione di una finestra, chiaro segno di una possibile intrusione all’interno. Infatti dentro il negozio, messo completamente a soqquadro, sono stati riscontrati evidenti segni di intrusione nonché mancanza di diverse attrezzature professionali, oltre a modica somma di denaro, il tutto complessivamente ammontante a circa euro 1200.

La vittima si è rivolta ai Carabinieri presentando denuncia, consentendo così ai militari di svolgere le indagini, che hanno ricostruito l’intera dinamica dei fatti attraverso l’acquisizione di informazioni e la visione delle telecamere di videosorveglianza della zona, individuando il presunto autore e denunciandolo a piede libero all’AG di Livorno, di fronte alla quale l’indagato sarà chiamato a rispondere del reato di furto aggravato.