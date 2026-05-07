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Cronaca

Ruba bottiglie di alcolici e aggredisce dipendente per fuggire, bloccato da due paracadutisti della Folgore

Cronaca

7 Maggio 2026

Ruba bottiglie di alcolici e aggredisce dipendente per fuggire, bloccato da due paracadutisti della Folgore

Livorno 7 maggio 2026 Ruba bottiglie di alcolici e aggredisce dipendente per fuggire, bloccato da due paracadutisti della Folgore

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Livorno hanno arrestato un 35enne originario del nord Africa residente a Firenze, gravemente indiziato di rapina impropria.

L’uomo si sarebbe introdotto all’interno di un supermercato cittadino prelevando e asportando dagli scaffali un cospicuo numero di bottiglie di alcolici, per un valore di circa 200 euro, per poi tentare di guadagnarsi l’uscita da una cassa automatica, omettendo di pagare.

Notato dal personale addetto, sarebbe stato rincorso per essere fermato quando già aveva oltrepassato la barriera delle casse, ma in tale frangente il giovane avrebbe assunto un atteggiamento violento per cercare di guadagnarsi la fuga, aggredendo il dipendente intervenuto con spintoni causandone la caduta per terra.

L’uomo ha ripreso la fuga all’esterno ma è stato bloccato da due militari dell’Esercito Italiano in servizio al 187° Reggimento Paracadutisti “Folgore”, che avendo assistito alla vicenda, liberi dal servizio, sono intervenuti di iniziativa ed hanno collaborato i Carabinieri del pronto intervento rapidamente giunti sul posto a seguito di segnalazione veicolata dalla Centrale Operativa del Comando Provinciale di Livorno.

I Carabinieri, raggiunto l’esercizio commerciale, hanno ricostruito la dinamica dei fatti, dichiarando in arresto il sospettato per rapina impropria. La refurtiva è stata recuperata e restituita all’avente diritto. L’arresto è stato convalidato dal locale GIP, che ha disposto per l’indagato la misura cautelare del divieto di dimora nel comune di Livorno.