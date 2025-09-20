Home

Provincia

20 Settembre 2025

Ruba bottiglie di alcolici per 1000 euro al supermercato, denunciato un 35enne

Rosignano Marittimo (Livorno) 20 settembre 2025 Ruba bottiglie di alcolici per 1000 euro al supermercato, denunciato un 35enne

I Carabinieri della Stazione di Rosignano Marittimo, al termine di un’indagine scaturita dalla denuncia del titolare di un noto supermercato di quel centro, hanno deferito in stato di libertà un cittadino dell’Est Europa 35enne, già noto per altri precedenti, gravemente indiziato di furto aggravato.

Secondo la ricostruzione dei carabinieri, l’uomo si sarebbe introdotto all’interno di un supermercato cittadino impossessandosi di diverse bottiglie di alcolici di cospicuo valore economico.

Dopo averli occultati su di sé, avrebbe guadagnato l’uscita senza pagare. Del fatto si sarebbe accorto un dipendente il quale, notata la condotta sospetta dell’uomo, che era entrato e uscito più volte dal negozio, apparentemente senza acquistare alcunché, lo avrebbe seguito.

Quest’ultimo, accortosi di essere stato seguito, si è guadagnato la fuga uscendo definitivamente dal negozio ed allontanandosi.

Solo a quel punto, analizzate le immagini delle telecamere, l’uomo è stato notato nell’atto di asportare le bottiglie, alcune delle quali, le più pregiate, erano conservate all’interno di un espositore chiuso con una vetrata, per un valore complessivo di circa 1.000 euro.

Terminate le attività di rito, l’uomo è stato denunciato in stato di libertà all’A.G. livornese con l’accusa di furto aggravato