Home

Provincia

Cecina

Ruba bottiglie di spuma, fermato mentre si dava alla fuga. Denunciato un 24enne

Cecina

13 Maggio 2024

Ruba bottiglie di spuma, fermato mentre si dava alla fuga. Denunciato un 24enne

Cecina (Livorno) 13 maggio 2024 – Ruba bottiglie di spuma, fermato mentre si dava alla fuga. Denunciato un 24enne

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Cecina, a seguito di intervento eseguito in un noto esercizio cittadino, hanno tratto in arresto un uomo di 24 anni, elbano, gravato da numerosi pregiudizi, per furto aggravato.

Il presunto autore si sarebbe aggirato tra gli scaffali dell’esercizio che somministra anche beni alimentari, impossessandosi di alcune bottiglie di spumante, per poi darsi alla fuga in città. Il tempestivo intervento dei militari, allertati dal responsabile dell’esercizio commerciale, ha consentito la sua immediata individuazione e rintraccio, proprio mentre era ancora intento a cercare di far perdere le proprie tracce.

Una volta bloccato e identificato, i carabinieri hanno constatato che l’uomo nel frattempo si era disfatto della refurtiva, ammontante al valore di circa euro 150, lanciandola tra la vegetazione. Dopo averla recuperata gli operanti hanno subito provveduto a restituirla al legittimo proprietario.

L’arrestato, espletate le formalità di rito e in ottemperanza alle disposizioni dell’AG di Livorno competente, è stato successivamente rimesso in libertà al termine dell’udienza direttissima celebrata presso il Tribunale di Livorno, che ha convalidato l’arresto.