Piombino (Livorno) 13 maggio 2024 – Ruba capi di abbigliamento, denunciato un 21enne

Nell’ambito dell’intensificazione dei servizi nelle aree centrali della città, disposti dal Comando Provinciale di Livorno, in linea con le direttive condivise in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presso la locale Prefettura, prioritariamente orientati al contrasto dei reati in genere, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della compagnia di Piombino hanno denunciato a piede libero un 21enne di origini straniere poiché gravemente indiziato di furto aggravato in un negozio del centro piombinese.

Secondo la ricostruzione dei militari, l’uomo, in orario serale, si sarebbe recato all’interno di un negozio nei pressi della centralissima piazza Verdi dove, dopo aver occultato all’interno di una borsa capi di abbigliamento per il valore totale di circa 80 euro, si è avviato verso l’uscita senza pagare alcunché attirando però l’attenzione dei dipendenti che, prima che si allontanasse hanno chiamato i Carabinieri.

Giunti prontamente sul posto, i militari hanno effettivamente riscontrato il possesso da parte dell’uomo di merce non pagata che è stata recuperata e restituita al responsabile del negozio mentre l’uomo è stato denunciato in stato di libertà all’AG di Livorno per furto aggravato.