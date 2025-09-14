Ruba carte carburante da un veicolo, denunciato un 40enne

Home

14 Settembre 2025

I Carabinieri della Stazione di Rosignano Solvay hanno denunciato a piede libero un 40enne originario dell’Est Europa, senza fissa dimora ma già noto per fatti simili, poiché gravemente indiziato di furto aggravato.

A seguito di denuncia sporta dal diretto interessato, accortosi di aver subito, a seguito di effrazione, il furto di due schede carburanti dall’interno del proprio veicolo in sosta nei pressi di uno stabilimento industriale, i militari hanno subito avviato le indagini.

Grazie alla descrizione fornita da testimoni e all’analisi delle telecamere della zona, gli operanti hanno individuato e identificato il presunto autore, denunciandolo all’AG di Livorno per furto aggravato.