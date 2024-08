Home

Cronaca

Ruba cosmetici e abbigliamento, denunciata una 60enne

Cronaca

30 Agosto 2024

Ruba cosmetici e abbigliamento, denunciata una 60enne

Livorno 30 agosto 2024 – Ruba cosmetici e abbigliamento, denunciata una 60enne

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile sono intervenuti presso un esercizio commerciale di Livorno a seguito di una segnalazione

Il personale della sicurezza avrebbe notato una 60enne, in apparenza normale cliente, aggirarsi tra gli scaffali con fare sospetto per poi allontanarsi con passo svelto senza pagare alcunché.

I militari di pattuglia, prontamente giunti sul posto riescono ad individuare la donna. A seguito di perquisizione i militari dell’Arma rinvenivano occultati all’interno della borsa diversi capi di abbigliamento e prodotti cosmetici.

I carabinieri grazie alla visione delle immagini del sistema di videosorveglianza del negozio hanno avuto la conferma del furto

Per la 60enne di origini tunisine e residente a Livorno è scattata la denuncia in stato di libertà all’A.G. labronica per furto aggravato