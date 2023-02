Ruba da Tigotà, denunciata una ragazza

Home

22 Febbraio 2023

Livorno 22 febbraio 2023

Nella mattinata di oggi, mercoledì 22 febbraio, una ragazza è stata sorpresa mentre tentava di rubare della merce all’interno del negozio Tigotà di via Marradi, specializzato in cosmetici, profumi, make-up e prodotti per l’igiene, la pulizia e la cura della persona e della casa.

Il personale del negozio ha immediatamente allertato la polizia, che è intervenuta prontamente, ha fermato la ladra e l’ha denunciata per furto. Dopo gli accertamenti di rito, la ragazza è stata portata in questura e la merce sottratta, del valore di circa 70 euro, è stata restituita al negozio

