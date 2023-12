Home

18 Dicembre 2023

Cecina (Livorno) 19 dicembre 2023 – Ruba due bici dai giardini delle abitazioni, denunciato 19enne

I Carabinieri del Comando Stazione di Cecina, nell’ambito dell’intensificazione dei servizi per il contrasto alla criminalità diffusa hanno denunciato alla locale A.G. un 19enne del posto poiché gravemente indiziato del reato di due furti in abitazione.

Secondo la ricostruzione dei militari di Cecina, il giovane si sarebbe introdotto nel giardino di un’abitazione e si sarebbe appropriato di una bicicletta mountain-bike, del valore di circa 300 euro, che si trovava lì posteggiata.

Le indagini dei carabinieri, forti della conoscenza del territorio, e con il supporto dalle immagini del circuito di videosorveglianza di cui l’abitazione è dotata, si sono concentrate fin da subito sull’odierno indagato, ritratto mentre si allontana in sella al velocipede.

A conferma dei fondati sospetti degli investigatori, la successiva perquisizione a casa del ragazzo ha consentito di rinvenire gli indumenti indossati della persona immortalata dalla telecamera, che sono stati sequestrati.

Secondo le indagini dei carabinieri il giovane sarebbe responsabile anche di un ulteriore furto di bicicletta, avvenuto sempre in un giardino privato di Cecina, del valore di circa 500 euro.

Anche in questo caso le indagini dei carabinieri, dopo la denuncia dell’uomo, sono partite dalle immagini registrate dalle telecamere della vittima che ritraevano una persona del tutto somigliante a quella già identificata pochi giorni prima in circostanza analoghe per modus operandi e il target scelto come refurtiva.

