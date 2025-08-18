Home

Ruba due cellulari ma la Guardia di Finanza lo ferma: aveva un coltello e doveva lasciare l’Italia. Il plauso del SILF Toscana

18 Agosto 2025

Livorno 18 agosto 2025 Ruba due cellulari ma la Guardia di Finanza lo ferma: aveva un coltello e doveva lasciare l’Italia. Il plauso del SILF Toscana

Francesco De Luca, segretario generale regionale del SILF Toscana (Sindacato Italiano Lavoratori Finanzieri) plaude l’operato di due militari dei baschi verdi di Livorno

Nei giorni scorsi il reparto “Baschi Verdi” della Guardia di Finanza di Livorno ha fermato un cittadino straniero autore di un furto di due cellulari. L’intervento è stato eseguito in città a seguito di una segnalazione effettuata dai cittadini derubati al numero di pubblica utilità. Al momento del fermo l’uomo aveva con sé un coltello e risultava inottemperante all’ordine del Questore di lasciare il territorio nazionale in quanto non in possesso di permesso di soggiorno regolare. A seguito del fermo l’uomo ha ricevuto il foglio di via.

Il SILF Toscana esprime vivo compiacimento per il tempestivo e qualificato intervento dei colleghi.

“Si tratta – sottolinea il segretario generale regionale del SILF Toscana Francesco De Luca – di un’operazione che conferma l’importanza dei controlli costanti sul territorio, a garanzia della sicurezza dei cittadini e della legalità. Azioni come questa assumono particolare rilevanza alla luce dei recenti incontri con i Comitati di sicurezza promossi dal Comune di Livorno e svolti in collaborazione con le altre sigle sindacali delle Forze di Polizia, nei quali è emersa con chiarezza l’esigenza di una sempre maggiore presenza delle istituzioni sul territorio”.

Il SILF Toscana rinnova dunque il proprio plauso ai militari intervenuti e ribadisce la necessità di sostenere e valorizzare il lavoro quotidiano delle donne e degli uomini delle Forze di Polizia, chiamati a garantire sicurezza e ordine pubblico con professionalità e senso del dovere.