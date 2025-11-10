Home

Ruba gasolio da un camion di una ditta edile livornese, denunciato un 60enne

10 Novembre 2025

Livorno 11 novembre 2025

I Carabinieri della Stazione di Bibbona hanno denunciato un 60enne proveniente dal napoletano, gravato da precedenti, per furto aggravato.

Le attività sono state avviate dai carabinieri a seguito della denuncia di furto presentata dal socio amministratore di una ditta edile di Livorno ma operativa anche in provincia.

L’amministratore aveva constatato, i primi del mese scorso, l’ammanco di circa 50 litri di gasolio da un camion in uso alla ditta.

Nel caso oggetto, il veicolo era stato lasciato in sosta in orario serale in un’area della località Mannaione di Bibbona nei pressi di un capannone ad uso deposito e, all’atto di riprendere il mezzo il giorno seguente, l’uomo aveva constato che il tappo del serbatoio del carburante del mezzo era stato forzato e danneggiato e che erano stati prelevati diversi litri di carburante, poi quantificati in circa 50 litri, per un danno complessivo ammontante a circa 400 euro.

I Carabinieri, avviate le indagini ad ampio spettro con la raccolta di informazioni e anche con l’analisi delle registrazioni delle videosorveglianze di pertinenza, hanno concentrato i loro sospetti a carico di una persona.

Ai Carabinieri sono bastati pochi passaggi della dinamica che, uniti alla profonda conoscenza del territorio e agli elementi descrittivi raccolti, hanno potuto dare un nome al sospettato, non nuovo a simili reati.

Accertata pertanto la sua identità, il sospettato è stato denunciato a piede libero all’AG di Livorno per furto aggravato.