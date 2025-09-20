Home

Piombino 20 settembre 2025 Ruba i soldi ad un connazionale mentre compra le sigarette al distributore automatico, denunciato un 24enne

A conclusione di un intervento notturno, i carabinieri del NORM della Compagnia di Piombino hanno denunciato in stato di libertà un cittadino nordafricano 24enne, già conosciuto e residente in zona, poiché gravemente indiziato di furto ai danni di un connazionale 19enne.

Sarebbe stato quest’ultimo a richiedere l’intervento di una pattuglia in servizio sul territorio in quanto poco prima, mentre si trovava nei pressi di un distributore automatico di tabacchi, sarebbe stato raggiunto dal connazionale, peraltro suo conoscente, a cui, a seguito di sua richiesta, avrebbe negato un prestito di denaro. Quest’ultimo, però, mal reagendo al diniego, verosimilmente anche a causa di uno stato di alterazione in cui versava, gli avrebbe strappato dalle mani una modica cifra – meno di 10 euro – che l’altro si accingeva ad inserire nel distributore, per poi dileguandosi.

La vittima ha chiamato i carabinieri i quali, sulla base delle informazioni descrittive fornite e grazie all’approfondita conoscenza del territorio, hanno identificato il presunto autore e lo hanno denunciato in stato di libertà all’AG di Livorno, a cui dovrà rispondere di furto aggravato.