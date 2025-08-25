Ruba in sei negozi in centro ed evade più volte dai domiciliari, in carcere una 40enne

Home

25 Agosto 2025

Livorno, 25 agosto 2025

Nell’ambito dell’intensificazione dei servizi esterni disposti dal Comando Provinciale Carabinieri di Livorno in ottica di controllo del territorio e di prevenzione dei reati in genere, con particolare attenzione al contrasto dei reati predatori, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Livorno hanno arrestato per furto aggravato e continuato una 40enne livornese, già nota alle forze dell’ordine.

Una pattuglia è giunta prontamente nel centro cittadino dove un esercente aveva segnalato e descritto una donna che poco prima aveva perpetrato un furto nel suo negozio. Dopo una rapida ricognizione nella zona, i carabinieri hanno individuato la donna corrispondente alla descrizione, la quale recava con sé una voluminosa busta al cui interno vi erano capi di abbigliamento, oggetti di profumeria ed altro, per un valore complessivo di circa 700 euro, tutti riportanti ancora i cartellini e riconducibili ad altrettanti esercizi commerciali (6) siti tra via Marradi e via Ricasoli dove poco prima erano stati perpetrati altri furti di merce da parte di una donna con analoghe caratteristiche.

Ricostruita l’intera dinamica, tutte avvenute nell’arco di poche ore, la donna è stata dichiarata in arresto e condotta, in ottemperanza alle disposizioni dell’AG di Livorno, presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari.

Quando i militari si sono recati presso l’abitazione per condurla a Palazzo di Giustizia per l’udienza di convalida, la donna era uscita per recarsi in tabaccheria, episodio questo prontamente segnalato all’Autorità Giudiziaria.

A seguito dell’udienza, l’arresto per furto è stato convalidato e alla donna sono stati confermati gli arresti domiciliari con l’applicazione del braccialetto elettronico. Quando è stato effettuato un controllo in orario notturno per verificarne la regolare presenza in casa, la donna non era presente e si era allontanata senza autorizzazione, rendendosi irreperibile.

I militari l’hanno quindi ricercata e rintracciata nei pressi degli Scali delle Cantine, traendola in arresto nella flagranza del reato di evasione. In questa seconda circostanza l’A.G. ha ritenuto di aggravare la misura irrogata in precedenza alla donna perché non idonea a garantire le esigenze cautelari e pertanto ne ha disposto la custodia cautelare in carcere.

