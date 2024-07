Home

Provincia

Ruba in un appartamento insieme al fratello minore, colti in flagranza

Provincia

25 Luglio 2024

Ruba in un appartamento insieme al fratello minore, colti in flagranza

Venturina (Livorno), 25 luglio 2024 – Ruba in un appartamento insieme al fratello minore, colti in flagranza

I carabinieri della Stazione di Venturina Terme arrestato in flagranza una 18enne e denunciato il fratello minore per furto in abitazione in flagranza.

Secondo la ricostruzione dei militari, i due, in orario pomeridiano, si sarebbero introdotti in un’abitazione del centro dove, previa effrazione di una finestra, asportavano monili, orologi e denaro per un valore complessivo di circa 1.500 euro.

Il proprietario di casa, unitamente ad altri vicini sorprendevano i due giovani ancora all’interno dell’appartamento inducendoli alla fuga ed hanno allertato il 112 NUE.

Il tempestivo intervento di una pattuglia dell’Arma impegnata nel controllo del territorio ha consentito l’individuazione ed il rintraccio dei due fuggitivi, sorpresi ancora in possesso della merce rubata.

La giovane è stata pertanto tratta in arresto nella flagranza del reato di furto aggravato in concorso mentre il fratello, in ragione della minore età, è stato denunciato in stato di libertà e la refurtiva, interamente recuperata, è stata immediatamente restituita alla vittima.

Il Giudice del Tribunale di Livorno, concordando pienamente con la ricostruzione della dinamica eseguita dai carabinieri, ha convalidato l’arresto e disposto per la 18enne la misura cautelare dell’obbligo di dimora nel comune di residenza con l’ulteriore divieto di non allontanarsi dalla propria abitazione nelle ore notturne.