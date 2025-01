Home

Ruba in un supermercato e minaccia i dipendenti con una bottiglia, denunciato

24 Gennaio 2025

i carabinieri della Stazione di Piombino, a conclusione di un’indagine scaturita dall’intensificazione dei servizi nelle aree urbane più sensibili, hanno denunciato in stato di libertà un cittadino nordafricano sulla quarantina, già noto per numerosi altri precedenti, gravemente indiziato per condotte che riconducono ai reati di furto e rapina impropria. Secondo la ricostruzione eseguita dai carabinieri, il predetto si sarebbe introdotto all’interno di un noto supermercato cittadino prelevando e asportando alcuni generi alimentari. Dopo averli occultati su di sé, si tratta soprattutto di bottiglie di superalcolici ammontanti complessivamente a poco più di un centinaio di euro, avrebbe tentato di guadagnarsi l’uscita da una cassa chiusa, omettendo di pagare la merce.

Riconosciuto dal personale in servizio, non essendo nuovo a fatti del genere, avrebbero provato fermarlo prima che uscisse. In tale frangente l’uomo avrebbe assunto atteggiamento minaccioso dai tratti violenti per guadagnarsi la fuga; in particolare avrebbe minacciato, con una bottiglia di liquore prelavata poco prima, di colpire alcuni dipendenti.

Tuttavia, in pochissimo tempo dalla chiamata sono giunti sul posto i carabinieri della stazione che, anche con il contributo fornito dal personale in servizio all’interno dell’esercizio, ed alla profonda conoscenza del proprio territorio e delle sue dinamiche compresi i soggetti maggiormente noti per la commissione di reati di strada, analizzando inoltre le videosorvegliane utili della zona, hanno individuato il presunto responsabile dei reati commessi pochi istanti prima e, raccolti e messi a sistema tutti gli elementi lo hanno denunciato all’AG labronica competente con l’accusa di furto aggravato e rapina impropria.

