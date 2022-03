Home

Ruba le scarpe dal pianerottolo, denunciato

3 Marzo 2022

Livorno 3 marzo 2022

Nella mattinata di ieri il personale dell’ufficio prevenzione Generale e Soccorso Pubblico è intervenuto in un condominio di Via Filzi

Una signora aveva richiesto l’intervento della polizia perchè durante la notte le erano state rubate delle scarpe dal pianerottolo della sua abitazione e nella mattinata le ritrovava nella disponibilità di un soggetto successivamente identificato come cittadino livornese del 1997

L’uomo successivamente veniva deferito in stato di liberà per il reato di ricettazione in concorso con persona rimasta ignota.

