Ruba liquore e formaggi al Penny Market, denunciato un italiano

10 Luglio 2023

Livorno 10 luglio 2023 – Ruba liquore e formaggi al Penny Market, denunciato un italiano

Un cittadino italiano è stato denunciato in stato di libertà per tentato furto aggravato al Penny Market di Via Mastacchi. L’uomo, ieri pomeriggio verso le 18, ha cercato di uscire dal supermercato con una bottiglia di liquore e due pezzi di formaggio, per un valore totale di circa 19 euro, senza passare dalla cassa.

Il suo gesto non è sfuggito al dipendente della vigilanza del market, che lo ha bloccato e ha chiamato la polizia. Sul posto è intervenuto il personale dell’Ufficio prevenzione generale, che ha identificato e deferito il ladro. La merce, rivendibile, è stata restituita al negozio.

