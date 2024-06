Home

8 Giugno 2024

Ruba merce dagli scaffali tentando di occultarli addosso, denunciato un 45enne

Livorno 8 giugno 2024 – Ruba merce dagli scaffali tentando di occultarli addosso, denunciato un 45enne

Nei giorni scorsi i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Cecina hanno denunciato in stato di libertà un uomo oltre i 45 anni originario dell’Est Europa per furto all’interno di un esercizio commerciale della città.

L’intervento dei militari, in servizio esterno di pronto intervento nell’ambito delle attività di controllo del territorio orientate alla prevenzione dei reati in genere e con particolare attenzione alle condotte predatorie diffuse, è stato richiesto dalla direzione del negozio il cui personale aveva notato comportamento sospetto dell’uomo all’interno. Giunti sul posto i carabinieri hanno lo hanno individuato e bloccato. Eseguita una ricostruzione dei suoi movimenti, l’uomo, già gravato da numerosi precedenti specifici, si sarebbe impossessato di merce varia, sottraendola dagli scaffali espositivi e occultandola addosso nell’intento di far perdere le proprie tracce.

Tuttavia, a seguito dell’intervento, l’equipaggio ha riscontrato che avesse addosso merce varia per un valore ammontante a oltre un centinaio di euro che, una volta recuperata, è stata subito restituita al legittimo proprietario. Il predetto è stato deferito a piede libero all’AG di Livorno per furto aggravato.