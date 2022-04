Home

20 Aprile 2022

Ruba monete all’ACI in via Verdi, arrestato 42enne

Livorno 20 aprile 2022

Questa notte alle ore 02. 30 veniva richiesto l’intervento della polizia in via Verdi presso l’ACI per allarme in atto su richiesta della vigilanza Worsp security già presente sul posto.

Da un controllo esterno le volanti non riscontravano anomalie.

Poco dopo le volanti venivano nuovamente inviante in via Verdi presso ACI in quanto la vigilanza Worsp rimasta all’interno, segnalava la presenza di una persona sospetta che alla vista della vigilanza si era palesato come dipendente.

Al momento dell’arrivo delle Volanti tale soggetto si dava alla fuga, ma veniva immediatamente rintracciato e fermato.

L’uomo identificato come F. S. cl. 1980 nato a Monza veniva tratto in arresto per furto aggravato, aveva con se 481,48 euro in monete di vario taglio

