6 Novembre 2024

Livorno 6 novembre 2024 Ruba motozzappa da un terreno agricolo, denunciato un 37enne

Nell’ambito della perdurante azione di contrasto condotta dai Carabinieri del Comando Provinciale di Livorno nei confronti delle diverse fattispecie di reato contro il patrimonio, anche attraverso l’incremento dei servizi esterni dei Comandi Compagnia nell’arco delle ventiquattrore, i Carabinieri della Stazione di Ardenza, al termine di alcuni accertamenti, hanno denunciato a piede libero un uomo di 37 anni di origini romene per furto aggravato.

Secondo la ricostruzione dei fatti eseguita dai carabinieri, l’uomo avrebbe tagliato la rete di recinzione di un terreno agricolo di proprietà privata della periferia di Livorno e dall’interno avrebbe asportato una motozappa custodita nell’annesso agricolo di pertinenza, dandosi poi alla fuga a bordo della propria autovettura.

Gli investigatori, sulla base delle prime informazioni acquisite sul luogo del fatto ed anche in relazione a segnalati movimenti sospetti di un veicolo nei pressi del terreno ove è avvenuta l’azione predatoria, hanno da subito passato al setaccio la zona acquisendo tutti gli elementi investigativi utili, fra questi anche alcuni estratti video di interesse, relativi all’area urbana allargata. Mettendo a sistema le informazioni e i dati raccolti, i carabinieri di Ardenza hanno individuato un’auto sospetta, quindi da una più approfondita analisi, sono pervenuti all’identificazione dell’occupante dell’auto; si tratta del un 37enne già noto alle forze dell’ordine gravato da vari pregiudizi per reati contro il patrimonio, che è stato denunciato all’A.G. per furto aggravato.