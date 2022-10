Home

Ruba orologi in gioielleria e poi va a molestare le persone fuori dalla stazione

27 Ottobre 2022

Donoratico (Castagneto Carducci, Livorno) 27 ottobre 2022

I militari della Stazione Carabinieri di Donoratico, allertati da alcuni passanti, sono intervenuti presso la stazione ferroviaria a seguito della segnalazione di un soggetto magrebino che stava infastidendo i passeggeri.

I militari dell’arma, prontamente giunti sul posto; hanno individuato un 31enne come presunto autore delle molestie e lo hanno accompagnato in caserma per gli accertamenti di rito.

In quel frangente, i carabinieri in servizio in caserma stavano svolgendo i primi accertamenti sul furto di due orologi di ingente valore in una gioielleria del posto.

La descrizione del presunto autore si adattava perfettamente all’uomo portato in caserma e la visione dei filmati della videosorveglianza ha fornito un’ulteriore conferma. Gli uomini dell’arma hanno quindi proceduto ad una perquisizione della borsa che l’uomo aveva con sé. All’interno hanno rinvenuto i due orologi sottratti al gioielliere, un cutter con lame sostitutive e delle tenaglie.

Il 31enne, già gravato da precedenti analoghi; è stato deferito in stato di libertà per furto con destrezza, possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere ed atti allo scasso. Sono state avviate inoltre le procedure per verificare la sua posizione sul territorio nazionale.

I due orologi sono stati restituiti al legittimo proprietario mentre gli altri oggetti trovati sono stati sottoposti a sequestro.

