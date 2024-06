Home

19 Giugno 2024

Piombino (Livorno) 19 giugno 2024 – Ruba più volte in un negozio nello stesso giorno, denunciato un nordafricano

I Carabinieri della Stazione di Piombino hanno denunciato a piede libero un 43enne di origini nordafricane gravemente indiziato di essere autore di furto aggravato e rapina impropria.

La vicenda più recente a suo carico ha avuto luogo nella giornata di ieri presso un noto esercizio commerciale di Piombino; lo straniero sarebbe stato notato aggirarsi fra gli scaffali come un normale cliente ed in maniera dissimulata si sarebbe impossessato di alcune bottiglie di alcolici per un valore ammontante a poco meno di un centinaio di euro cercando di occultarle addosso. Lo stesso avrebbe ripetuto la sua dinamica furtiva più volte nella stessa giornata. Avrebbe inoltre cercato di oltrepassate le casse e dileguarsi. Tuttavia durante le sue incursioni è stato notato dal personale del negozio che ha provveduto ad attivare immediatamente i carabinieri della locale stazione i quali sono riusciti a raggiungere il negozio per avviare subito le opportune ricerche e indagini.

I Carabinieri di Piombino sono stati attivati mediante chiamata tramite 112 NUE (numero unico di emergenza) e, come detto, prontamente giunti, hanno potuto celermente ricostruire la dinamica di reato anche raccogliendo le dichiarazioni di alcuni presenti nonché attraverso le tracce prodotte dal sistema di videosorveglianza che, messe a sistema con la profonda conoscenza del territorio, hanno consentito di dare subito un nome al sospettato autore di furto nonché di rapina impropria con riferimento ad una incursione predatoria risalente a qualche giorno prima, identificandolo compiutamente.

Infatti, dagli accertamenti dell’Arma svolti sul suo conto è emerso altresì che il medesimo, noto ai carabinieri e residente in quella località, già in una precedente occasione era capitato che avesse fatto scattare l’allarme antitaccheggio destando l’attenzione dei dipendenti della struttura ed in quel frangente, da loro raggiunto per la restituzione della merce, avrebbe reagito alla richiesta di pagare spintonandoli per guadagnarsi la fuga.

Al termine delle attività di indagine, l’intera refurtiva è stata recuperata e restituita al responsabile dell’esercizio mentre per il 43enne è scattata la denuncia all’AG di Livorno per furto aggravato e rapina impropria.

