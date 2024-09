Home

Cronaca

Ruba portafogli a turista in piazza Grande, ma viene scoperta: denunciata una donna

Cronaca

10 Settembre 2024

Ruba portafogli a turista in piazza Grande, ma viene scoperta: denunciata una donna

Livorno 10 settembre 2024 – Ruba portafogli a turista in piazza Grande, ma viene scoperta: denunciata una donna

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Livorno hanno denunciato in stato di libertà una 36enne. La donna è gravemente indiziata di rapina impropria.

Secondo la ricostruzione dei militari, intervenuti in piazza Grande non appena compiuto il fatto. La 36enne avrebbe sottratto il portafogli ad un turista straniero ma il turista e alcuni presenti accortisi del furto hanno tentato di trattenerla.. La donna, vistasi scoperta, ha lasciato cadere la refurtiva per guadagnarsi la fuga con spintoni e strattonamenti nei confronti del turista e di coloro che stavano cercando di aiutarlo.

In quel frangente, tramite il 112 NUE, sono stati allertati i carabinieri che, giunti prontamente sul posto, hanno immediatamente raccolto le testimonianze ed hanno ricostruito la dinamica dei fatti, identificando la donna, già loro nota per essersi resa responsabile di numerosi analoghi reati.

Dopo aver recuperato la refurtiva, per la 36enne è scattata la denuncia all’A.G. di Livorno per tentata rapina impropria.