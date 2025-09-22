Home

Ruba prodotti per 2mila euro in un supermercato, arrestato

22 Settembre 2025

Livorno, 23 settembre 2025

I Carabinieri della Stazione di Livorno Centro hanno arrestato un 32enne, di origini laziali, gravemente indiziato di furto aggravato commesso all’interno di un noto supermercato cittadino.

Secondo la ricostruzione condotta dai carabinieri, il 32enne si sarebbe introdotto nel supermercato in cui si sarebbe appropriato di vari prodotti alimentari e di altro genere, ammontanti a un valore di oltre 2.000 euro, cercando di guadagnarsi la fuga senza pagare, percorrendo in senso contrario il varco d’ingresso sito nel reparto di ortofrutta.

Il personale del negozio che ha notato la strana manovra ha allertato immediatamente il 112 consentendo l’intervento tempestivo di una pattuglia che ha bloccato l’uomo e recuperato la merce, effettivamente non pagata.

Questa è stata immediatamente restituita al responsabile del punto vendita, contenendo anche di materiale alimentare deperibile, mentre per l’uomo è scattato l’arresto nella flagranza di furto aggravato. L’arresto dell’indagato è stato convalidato a seguito di Udienza GIP celebrata presso il Tribunale di Livorno.