Ruba rame dalla stazione ferroviaria, arrestato 42enne albanese

Cronaca

2 Dicembre 2023

Livorno 2 dicembre 2023 – Ruba rame dalla stazione ferroviaria, arrestato 42enne albanese

Nella serata di martedì 28 novembre scorso, gli uomini della Polizia Ferroviaria di Livorno, nell’ambito specifici servizi di vigilanza e controllo programmati all’interno della stazione, hanno tratto in arresto un 42enne albanese, residente a Livorno, per furto aggravato di materiale ferroso.

Durante la vigilanza della stazione e dei locali tecnici pertinenti, i poliziotti della Polfer di Livorno, a seguito di una segnalazione d’allarme furto, hanno effettuato una verifica nella sottostazione elettrica dove è contenuto, tra l’altro, rame per utilizzo ferroviario.

Nei pressi della cabina è stato individuato un uomo che, dopo essersi disfatto di una cospicua quantità di rame per un valore di circa 2000 euro, asportato dal locale tecnico della stazione, ha tentato poi inutilmente la fuga attraversando i binari.

L’uomo raggiunto dai poliziotti è stato arrestato per furto aggravato e posto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza per direttissima prevista per il giovedì 30.

Il giorno prima dell’udienza, a seguito di un controllo, l’uomo non è stato rintracciato presso il domicilio e solo a fronte di ricerche in città è stato trovato in sella alla propria bicicletta e denunciato anche per il reato di evasione.

L’uomo è stato quindi condotto presso le camere di sicurezza della Questura in attesa della prevista udienza per direttissima, nel corso della quale, dopo la convalida dell’arresto, è stata disposta a suo carico la misura cautelare dell’obbligo di dimora a Livorno in attesa del processo.

