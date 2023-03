Home

Ruba un cellulare, fermato da un agente donna fuori servizio

Cronaca

8 Marzo 2023

Livorno 8 marzo 2023

In una giornata come tante Silvia è di ritorno a casa, dopo aver fatto la spesa e non crede ai suoi occhi quando un giovane con una mossa fulminea le ruba il cellulare.

Uno strumento utile ma soprattutto un regalo a cui teneva.

Lo smarrimento diventa speranza quando vede una sua conoscenza, si chiama Silvia anche lei, ma è un agente della Polizia di Stato.

L’ Agente Silvia è libera dal servizio ma è poliziotta e capisce al volo, rincorre il giovane che vistosi perso restituisce il cellulare alla signora Silvia.

Una bella storia che la cittadina livornese ha voluto raccontare con una sua lettera rivolta al Questore Roberto Massucci che stasera, nel suo ufficio, ha voluto ricevere per chiedere alla signora Silvia di consegnare un suo riconoscimento, meritato, alla Silvia poliziotta del Commissariato di Rosignano, con l’ augurio di una buona giornata delle donne.

