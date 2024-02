Home

Cronaca

Ruba un’auto da una concessionaria, arrestato pluripregiudicato di Lucca

Cronaca

5 Febbraio 2024

Ruba un’auto da una concessionaria, arrestato pluripregiudicato di Lucca

Livorno, 5 febbraio 2024 – Ruba un’auto da una concessionaria, arrestato pluripregiudicato di Lucca

Arrestato 35enne residente nella provincia di Lucca per il reato di furto aggravato tentato.

Intorno alle ore 02 di ieri 05 febbraio una volante della Polizia di stato veniva inviata presso la concessionaria SCAR a seguito della segnalazione da parte di una Guardia Giurata dell’istituto vigilanza “LINCE” di un soggetto che si era introdotto all’interno della concessionaria ed aveva prelevato un’autovettura Cupra Formentor e, si stava dirigendo verso l’uscita del piazzale.

Giunti sul posto, gli agenti della volante procedevano al controllo del soggetto il quale si trovava all’interno dell’autovettura, al posto di guida con il motore acceso e, nonostante questi non collaborasse riuscivano a ad aprire il mezzo (chiuso dall’interno con l’apposito blocco) e a porre in sicurezza il sospetto.

Accompagnato negli Uffici della Questura l’individuo, pluripregiudicato per reati contro la persona ed il patrimonio nonché per usurpazione di titolo, veniva tratto in arresto per il reato di furto aggravato tentato e deferito altresì per resistenza a P.U. e rifiuto delle generalità.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin