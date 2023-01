Home

11 Gennaio 2023

Ruba un’auto fuori dall’ospedale e provoca un incidente, denunciato un 42enne

Livorno 11 gennaio 2023

Una pattuglia della polizia municipale è intervenuta intorno alle 12 di oggi in via De Larderel a seguito di un incidente stradale per effettuare i rilievi

Gli agenti però si sono accorti subito che qualche cosa non tornava, il conducente che avrebbe provocato l’incidente era privo di documenti e non aveva neppure quelli dell’auto.

Sul posto è giunta quindi una seconda auto della municipale che ha preso in consegna il guidatore sprovvisto di documenti e lo ha portato al comando per l’identificazione

Una volta identificato – si tratta di un 42enne livornese già noto alle forze dell’ordine. – la municipale ha approfondito le indagini sul mezzo privo di documenti.

Dalla ricerca è risultato che il 42enne era alla guida un’auto rubata.

Il mezzo era stato rubato fuori dell’ospedale ad una guardia giurata che stava prestando servizio.

Per il 42enne è quindi scattata la denuncia per ricettazione

