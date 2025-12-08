Home

Ruba un'auto poi si ribalta, denunciato per furto aggravato

8 Dicembre 2025

Nell’ambito dei servizi di contrasto ai reati predatori, con particolare attenzione alle auto in sosta, i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Portoferraio hanno denunciato in stato di libertà un 25enne residente a Firenze ma di fatto domiciliato sull’Isola d’Elba, già noto alle forze dell’ordine, gravemente indiziato del furto aggravato di un’auto in sosta.

Secondo la ricostruzione dei militari, il presunto autore del furto, negli ultimi giorni del mese di novembre si sarebbe appropriato di un’auto in sosta per poi finire fuori carreggiata e ribaltarsi. I militari, rinvenuto e recuperato il veicolo, hanno svolto accertamenti su quest’ultimo e su quanto trovato al suo interno, riscontrando gli elementi raccolti con i filmati degli impianti di videosorveglianza della zona. Grazie alla conoscenza del territorio e dei soggetti di interesse operativo, hanno rapidamente identificato e denunciato il presunto autore all’A.G. labronica per furto aggravato, restituendo al contempo l’auto all’avente diritto.