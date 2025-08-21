Home

Ruba uno scooter, i carabinieri lo individuano e lo denunciano

Bibbona

21 Agosto 2025

I Carabinieri del Comando Stazione di Bibbona, nell’ambito dell’intensificazione dei servizi per il contrasto alla criminalità diffusa disposti dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Livorno in linea con le disposizioni condivise in sede di Comitato Provinciale presso la Prefettura di Livorno in un periodo caratterizzato da numerose presenze sul territorio, hanno denunciato alla locale A.G. un 18enne della zona, poiché gravemente indiziato del reato di furto.

Secondo la ricostruzione dei militari, il giovane, in orario notturno, si sarebbe appropriato di uno scooter, parcheggiato dal proprietario nei pressi di un locale notturno a Marina di Bibbona.

Dopo essersi accorto del furto, la vittima si è rivolta ai carabinieri che hanno avviato immediatamente le indagini. Avvalendosi della profonda conoscenza del territorio, corroborata da video registrati dai circuiti di videosorveglianza dell’area d’interesse, i sospetti sono stati concentrati sull’indagato e, al termine della sua compiuta identificazione, i carabinieri lo hanno denunciato all’AG di Livorno per furto aggravato e lo scooter è stato recuperato e riconsegnato al legittimo proprietario.