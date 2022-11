Home

Provincia

Campiglia

Ruba uno smarthphone in un esercizio commerciale, denunciato un extracomunitario. Era anche irregolare.

Campiglia

2 Novembre 2022

Ruba uno smarthphone in un esercizio commerciale, denunciato un extracomunitario. Era anche irregolare.

Venturina (Campiglia Marittima, Livorno) 2 novembre 2022 – Ruba uno smarthphone in un esercizio commerciale, denunciato un extracomunitario. Era anche irregolare.

I Carabinieri della Stazione di Venturina Terme hanno denunciato per furto e violazione della normativa sugli stranieri un 47enne senegalese. L’uomo era già noto alle forze dell’ordine perché già gravato di precedenti specifici.

I carabinieri hanno individuato e fermato un extracomunitario che, in evidente stato di ebbrezza alcoolica; si era introdotto in un esercizio commerciale del luogo e si era appropriato dello smartphone di una delle impiegate, lasciato temporaneamente incustodito sul bancone del negozio, per poi darsi alla fuga.

Il tutto era stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza del negozio che venivano messe a disposizione degli operanti.

La donna, accortasi dell’ammanco, aveva allertato i carabinieri della locale Stazione che si mettevano immediatamente sulle tracce dell’extracomunitario, individuandolo, anche grazie ai filmati visionati, mentre vagava in stato confusionale armeggiando con una pistola giocattolo.

L’uomo veniva condotto in caserma ed, a seguito di perquisizione personale, veniva trovato in possesso dello smartphone sottratto alla commessa, che lo riconosceva ed alla quale veniva restituito.

A seguito della procedura d’identificazione e fotosegnalamento, è emerso anche che l’uomo era gravato da un Ordine di Espulsione dal territorio nazionale emesso dal Questore di Torino e pertanto sono state avviate le procedure per il rimpatrio.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin